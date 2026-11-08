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Melike'nin ev halleri... 'Diva yorgun'

Güncelleme Tarihi:

#Melike Şahin#Diva Yorgun#Ali Robin
Melikenin ev halleri... Diva yorgun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 16:08

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Melike Şahin, oğlu Ali Robin ile çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının paylaşımında yakasında taşıdığı “Diva Yorgun” yazılı altın ise dikkat çekti.

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“Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez anne olmuştu.

Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile oğullarına Ali Robin adını vermişti.

Melikenin ev halleri... Diva yorgun

Anne olduktan sonra zaman zaman oğlu Ali Robin ile geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Şahin, bu kez yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan karelerde, Melike Şahin'in yakasında bulunan “Diva Yorgun” yazılı altın takı dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcının doğum hediyesi olarak aldığı öğrenilen özel tasarım takı, takipçilerinin de ilgisini çekti.

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Melikenin ev halleri... Diva yorgun

 

 

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#Melike Şahin#Diva Yorgun#Ali Robin

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