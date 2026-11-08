Melike'nin ev halleri... 'Diva yorgun'

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“Canın Beni Çekti”, “Nasır” ve “Diva Yorgun” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez anne olmuştu.

Bir erkek bebek dünyaya getiren şarkıcı, eşi Sedat Arpalık ile oğullarına Ali Robin adını vermişti.

Anne olduktan sonra zaman zaman oğlu Ali Robin ile geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Şahin, bu kez yeni fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan karelerde, Melike Şahin'in yakasında bulunan “Diva Yorgun” yazılı altın takı dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcının doğum hediyesi olarak aldığı öğrenilen özel tasarım takı, takipçilerinin de ilgisini çekti.

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