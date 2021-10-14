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Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Melike Öcalan'ın son hali

#Melike Öcalan#Melike Öcalan Son Hali#Melike Öcalan Kimdir
Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi İşte Melike Öcalanın son hali

90’lı yılların sevilen sabah programlarının sunuculuğunu yapmış olan Melike Öcalan son hali ve güzelliğiyle büyüledi. Televizyon programlarının yanı sıra dizilerde de rol alan Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, Melike Öcalan’ın son hali…

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Sabah Şekeri programı ile tanınan Melike Öcalan, katıldığı sabah programında son hali ile göz doldurdu. Güzelliğine güzellik katan Melike Öcalan izleyenler tarafından merak edildi. Peki, Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte Melike Öcalan’ın hayatı ve son hali…

MELİKE ÖCALAN KİMDİR?

Melike Öcalan 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde 3 yaşında başladığı bale eğitimine devam ettiği sırada gelen teklifler üzerine ilk reklamı olan Evin yağı reklamını çekti. Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı. Sonrasında 100'e yakın başrol reklam filmlerinde rol aldı. İlk sunuculuğunu ise 12 yaşındayken çocuk defilelerinde yapmaya başladı. İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı. Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır.

2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

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Melike Öcalan kimdir, kaç yaşında, evli mi İşte Melike Öcalanın son hali

Tiyatro Oyunu :

2009 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu - Haldun Dormen Müzikali

2011 - Pir Sultan Abdal - SAKM ( Sadri Alışık Kültür Merkezi )

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

 

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