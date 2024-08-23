Melek Mosso'nun tekne sefası

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STÜDYODAN TATİLE



Son dönemin popüler ismi Melek Mosso, yeni şarkısı “Yeri Var”ı bugün dinleyicileriyle buluşturuyor.

Şarkıcı, çalışmayı tamamladıktan sonra eşi Serkan Sağdıç, kardeşi Süleyman Mosso ve onun sevgilisi Michelle Laza ile tatile çıktı.

Arkadaşlarının da eşlik ettiği ekip, kiraladıkları ‘Sirocco’ adlı tekneyle önceki gün Göcek’e demir attı.

BERABER ATLADILAR



Teknede müzik açıp dans eden ekip, denize de birlikte girdi. Hep beraber suya atlayan arkadaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

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Melek Mosso hem teknede hem de denizde eşiyle romantik dakikalar yaşadı. Kürek sörfünü de deneyen Mosso, dengede durmakta zorlanınca kendini suda buldu.

Michelle Laza ve Süleyman Mosso’nun romantik anları objektife böyle yansıdı.

Melek Mosso bir süre yüzdükten sonra duş alıp güverteye çıktı.