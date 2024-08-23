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Melek Mosso'nun tekne sefası

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Süleyman Mosso
Melek Mossonun tekne sefası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 17:49

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kiraladıkları lüks tekneyi Göcek’e demirleyen ekip, deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

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STÜDYODAN TATİLE

Son dönemin popüler ismi Melek Mosso, yeni şarkısı “Yeri Var”ı bugün dinleyicileriyle buluşturuyor.

Şarkıcı, çalışmayı tamamladıktan sonra eşi Serkan Sağdıç, kardeşi Süleyman Mosso ve onun sevgilisi Michelle Laza ile tatile çıktı.

Melek Mossonun tekne sefası

Arkadaşlarının da eşlik ettiği ekip, kiraladıkları ‘Sirocco’ adlı tekneyle önceki gün Göcek’e demir attı.

BERABER ATLADILAR

Teknede müzik açıp dans eden ekip, denize de birlikte girdi. Hep beraber suya atlayan arkadaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Melek Mossonun tekne sefası


Melek Mosso hem teknede hem de denizde eşiyle romantik dakikalar yaşadı. Kürek sörfünü de deneyen Mosso, dengede durmakta zorlanınca kendini suda buldu.

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Melek Mossonun tekne sefası

 Michelle Laza ve Süleyman Mosso’nun romantik anları objektife böyle yansıdı.

Melek Mossonun tekne sefası

Melek Mosso bir süre yüzdükten sonra duş alıp güverteye çıktı.

Melek Mossonun tekne sefası

 

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Süleyman Mosso

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