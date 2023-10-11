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Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Mersin
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 20:54

Şarkıcı Melek Mosso bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. Mosso'nun düğününden ilk kareler paylaşıldı.

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Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi.

MERSİN'DE EVLENDİLER

Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi

NİKAH SONRASI YARDIM KONSERİ

Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi

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#Melek Mosso#Serkan Sağdıç#Mersin

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