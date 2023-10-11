Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi

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Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi.

MERSİN'DE EVLENDİLER

Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.

NİKAH SONRASI YARDIM KONSERİ

Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.