Melek Mosso sahnede fenalaştı

ÜNLÜ şarkıcı Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

Sevilen şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan Mosso, konser sonrası soruları yanıtladı. Ankara’da sokak hayvanları için barınak ziyareti yaptığını belirten Mosso, “Sokak hayvanları için konteyner aldık, mama götürdük. Elimden geleni yapıyorum” diyerek duyarlılığını dile getirdi.

Sadece hayvanlar için değil, çocuklar için de yardım çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden sanatçı, geçtiğimiz hafta Hatay’daki ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot gibi kışlık ihtiyaçlar ulaştırdıklarını söyledi.

Duygusal anlar yaşayan Mosso, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gece başımı yastığa koyduğumda o çocukları düşündüğüm zaman uyuyamıyorum. Herkes elini vicdanına koysun. Özellikle bu kış günlerinde üşüyen çocuklarımızı düşünürsek, daha kolay yol alabileceğimizi düşünüyorum.”

 

