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Melek Mosso nikahtan sonra sahneye çıkacak!

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#Serkan Sağdıç#Melek Mosso#Kıbrıs
Melek Mosso nikahtan sonra sahneye çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 10:24

Serkan Sağdıç’la nişanlanan Melek Mosso, 11 Ekim’de Mersin’de evlenecek. Şarkıcı, düğün günü sürprizini açıkladı: “Nikâhın akabinde gelinlikle sahneye çıkacağım. Konserin gelirini deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız.”

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Melek Mosso, geçen akşam Kıbrıs’taki Acapulco Resort Hotel’de sahneye çıktı. Konseri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, düğünüyle ilgili soruları yanıtladı. Geçen hafta sevgilisi Serkan Sağdıç’la evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Mosso, 11 Ekim’de Mersin’de nikâh masasına oturacaklarını söyledi: “Sade, butik bir nikâh planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olmadığını anladım.”

Melek Mosso nikahtan sonra sahneye çıkacak

KONSERİN GELİRİ DEPREMZEDE ÇİFTLERE

Melek Mosso, düğün günü için planladığı sürprizi de açıkladı: “Nikâhımızın akabinde gelinlikle bir mekânda sahneye çıkarak konser vereceğim. Elde edilen tüm geliri deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız. Konser gelirinin yanı sıra ben de gerekeni yapacağım ve toplanan meblağı insanların hayatına dokunmak için en güzel şekilde kullanacağız.”

 

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#Serkan Sağdıç#Melek Mosso#Kıbrıs

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