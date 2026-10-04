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Melek Mosso: Miguel’le sefilliği seviyoruz

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#Melek Mosso#Jose Miguel Gonzalez Iglesias#Miguel Gonzalez Iglesias
Melek Mosso: Miguel’le sefilliği seviyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 08:40

Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Miguel’le ilişkisini anlattı. Birlikte kamp yaptıklarını söyleyen şarkıcı, “Çadır kuruyor, ateşimizi yakıyor, yemeğimizi yapıyoruz. Sefilliği seviyoruz yani. Dağın taşın içinde sabah kalkmak bize çok iyi geliyor” dedi.

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Melek Mosso, Yeni Cabaret’te sahne aldı. Ünlü şarkıcı konser öncesi soruları yanıtladı. Ağustos 2026’da İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile yeni bir aşka adım atan Mosso, sevgilisi sayesinde yeni bir kültür tanıdığını söyledi.

Melek Mosso: Miguel’le sefilliği seviyoruz

BEN İSPANYOLCA O TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

İspanyolca öğrenmeye başladığını ancak Miguel’in önce İngilizcesini geliştirmesini istediğini söyleyen Mosso, “İspanyolcaya başladım ama Miguel bana, ‘Hayır, önce İngilizceyi bitirmen lazım’ dedi. Ben de önce İngilizcemi ilerletiyorum. Ama İspanya’ya gidince, ailesiyle vakit geçirince artık küçük küçük anlamaya başladım” dedi.

Miguel’in de Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirten şarkıcı, “Kendisi dört dil biliyor ama Türkçe ona çok zor geliyor. Annemle ve İngilizce bilmeyen arkadaşlarımla konuşmaya çalışıyor” diye konuştu.

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Melek Mosso: Miguel’le sefilliği seviyoruz

YORUMLARA BAKIYORUM

Sosyal medyayı fazla takip etmediğini söyleyen Melek Mosso, sevgilisi Miguel söz konusu olduğunda ise yorumları okuduğunu belirtti. Şarkıcı, “Yorumlara sadece Miguel’le ilgili videolarımız çıktığında bakıyorum. Onunla ilgili yorumları okuyorum, onun dışında pek bakmıyorum” dedi. Mosso, sevgilisiyle yaptığı doğa kampları hakkında da konuştu:

 “İkimiz de doğayı çok seviyoruz. Çadır kuruyor, ateşimizi yakıyor, yemeğimizi yapıyoruz. Sefilliği seviyoruz yani. Dağın taşın içinde sabah kalkmak bize çok iyi geliyor.”

 

 

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#Melek Mosso#Jose Miguel Gonzalez Iglesias#Miguel Gonzalez Iglesias

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