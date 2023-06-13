Melek Mosso konserde özür diledi

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Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı konserine başlamadan önce özür diledi:

“Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok üzgünüm. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerine, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın bununla ilgili en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum canı gönülden.”

Seçim kombini’ esprisiyle ilgili de özür dilen Melek Mosso, “Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, karşı karşıya gelmeyeceğiz” dedi.