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Melek Mosso konserde özür diledi

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#Melek Mosso#Melek Mosso Kimdir#Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali
Melek Mosso konserde özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:22

Melek Mosso, Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nde sahneye çıktı.

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Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü şarkıcı konserine başlamadan önce özür diledi:

“Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok üzgünüm. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerine, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın bununla ilgili en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum canı gönülden.”

Melek Mosso konserde özür diledi

Seçim kombini’ esprisiyle ilgili de özür dilen Melek Mosso, “Eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, karşı karşıya gelmeyeceğiz” dedi.

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#Melek Mosso#Melek Mosso Kimdir#Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali

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