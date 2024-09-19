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Melek Mosso hamile mi?

Güncelleme Tarihi:

#Melek Mosso#Şarkıcı#Serkan Sağdıç
Melek Mosso hamile mi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 08:15

Melek Mosso hamilelik iddiasına yanıt verdi.

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Melek Mosso önceki gün Nişantaşı’nın ara sokaklarında köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Oyuncu Serkan Sağdıç’la evli olan ünlü şarkıcı, “Hamile olduğunuz konuşuluyor, doğru mu?” sorusu karşısında kahkaha attı:

“Arkadaşlar buradan söylüyorum; kilo aldım biraz, hamile değilim yani!”

Eşi için “Evde çok eğleniyoruz, o DJ’lik yapıyor, dans ediyoruz” diyen şarkıcı, “Aynı sektörde olmak ister misiniz?” sorusu üzerine de şöyle konuştu:

“Sevgimiz bir, işimiz ayrı olsun. Bence biraz özlemek gerekiyor.” 

Melek Mosso hamile mi

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#Melek Mosso#Şarkıcı#Serkan Sağdıç

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