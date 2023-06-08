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Melek Mosso: Esprim amacını aştı

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#Melek Mosso#Powertürk Müzik Ödülleri#Kuruçeşme Açıkhava
Melek Mosso: Esprim amacını aştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 08:04

Seçim dönemi yaptığı paylaşımlar ve PowerTürk Müzik Ödülleri’ndeki konuşmasıyla gündem olan Melek Mosso’nun bugün Kuruçeşme Açıkhava’da vereceği konser iptal edildi.

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Şarkıcı, sahneye çıkmayacağını duyurdu ve özür diledi:

“Çok üzgünüm. ‘Seçim kombini’ diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir. Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple 8 Haziran’daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim.”

 

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#Melek Mosso#Powertürk Müzik Ödülleri#Kuruçeşme Açıkhava

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