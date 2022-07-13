Melek Mosso: Bu noktaya kendim geldim

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Melek Mosso, bayramın 3’üncü günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Bayramda bol bol konser veriyoruz, keyifler yerinde. Her gün bir şehirdeyiz, evime bile gidemiyorum” dedi.

Bugünlere kendi çabalarıyla geldiğini ifade eden Mosso, “Ben öğretmenlikten sokak sanatçılığına bu noktaya tamamen kendi ellerimle geldim. Hiç kimse benim için bir şey yapmadı. Bir prodüktör ya da bir adamın arkasından buralara gelmedim” diye konuştu.

“Bugünlerin hayallerini kuruyorduk” diyen Mosso sözlerini şöyle sürdürdü: “Hayallerini kurduğum şeylerin gerçekleşeceğine inanıyorum, çünkü ben çalışkan biriyim. Ağlamam, ağlamayı da sevmem çalışırım. Genelde öyle yaptım kazandım.”

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DAHA SEKSİ DAHA ÇEKİCİ

Yeni şarkısı “Bu İş Bitmiş”in klibinde farklı bir imajla hayranlarının karşısına çıkan Mosso, “Geçen sene çıkardığım ‘Hayatım Kaymış’ şarkısının klibinde daha evin kızı bir Melek görmüştü herkes. Hayalleri olan bir Melek’ti, şimdi hayalleri gerçekleştirmeye başladı. O yüzden bu kez daha olgun, daha seksi ve daha çekici Melek olarak kamera karşısına geçtim. İlk defa bir klibimde dans ettim, bu benim için daha yeni bir deneyimdi. Benim böyle hoşuma gitti” dedi.

Çektiğim çilenin ödülü

Oyuncu Serkan Sağdıç’la aşk yaşayan Melek Mosso “İlişkim harika gidiyor. Şimdiye kadar çektiğim çilenin ödülü olarak gönderilmiş galiba bana. Çok güzel gidiyor, nazar değmesin” dedi. Melek Mosso, sevgilisiyle fotoğrafını “Enişteniz” notuyla Twitter’dan paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Serkan Sağdıç, Melek Mosso’nun “Kirpiklerin” şarkısının klibinde oynamıştı.