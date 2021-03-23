Melek İpek'in eski eşi Altuğ Gültan kimdir?
Melek İpek ile tek celsede boşanan Altuğ Gültan, magazin gündeminin de odağındaki isim oldu. 2 yıl önce Melek İpek ile dünyaevine giren Altuğ Gürkan, 16 Mart'ta açılan dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı. Peki, Altuğ Gültan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Altuğ Gültan profesyonel medya kariyerine 2009 yılında Fox International Channels Turkey'de programlama ve içerik satın alma departmanında başladı. Kısa sürede birçok kanal lansmanına, global içerik anlaşmalarına, yerel yapımlara, özel projelere ve marka entegrasyonlarına dahil oldu. Bu süre zarfında Fox Kanallarını uluslararası TV pazarlarında temsil etti.
Türkiye'de FOXCRIME ve 24Kitchen kanal başlatma stratejilerini planladıktan sonra, Yunanistan'daki FIC kanallarına da destek verdi.
FIC Türkiye 'Prodüksiyon Başkanı' pozisyonuna terfi etti. National Geographic Channel Türkiye'nin ilk yerel içeriklerini yaptı.
FIC Türkiye, Mega Fabrikalar: Vestel, Inside Turkish Airlines ve Ozan Güven'in Science of Stupid gibi projelerinin yanı sıra, ilk kurum içi belgeseli 'Boz Ayıyı Takip Etmek ' ile 'Üstün Katkı Ödülü'nü kazandı.
Altı yıllık televizyon deneyiminin ardından, uzun süredir planladığı şirketi kurmak için Temmuz 2015'te FIC'e veda etti.