Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 10:04
YUNANİSTAN’ın Sakız Adası’na giden dört Türk kadın, yemek yedikleri mekândan Acun Ilıcalı geleceği için kovulduklarını iddia etti.
Olay, 22 Ağustos’ta Roussiko adlı restoranda yaşandı. İddiaya göre dört kadın, Ilıcalı ve ailesine yer açmak isteyen mekânın sahibi tarafından masalarından kaldırıldı. Kendilerine “Kalkın, siz Çeşme’ye gidin” denildiğini söyleyen D.Y., duruma tepki gösterdiklerinde hakaret ve uygunsuz hareketlerle karşılaştıklarını öne sürdü.Acun Ilıcalı
, T24’e yaptığı açıklamada yaşananları sonradan öğrendiğini söyledi: “Restorandan 12 kişilik masa istemiştim. Mekân sahibi beni tanıyınca yer ayarladı. Eğer masadan kaldırıldıklarını bilseydim buna asla izin vermez, hemen müdahale ederdim. Kadınları uzaktan gördüm ama detayları şimdi öğrendim.”