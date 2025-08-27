Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu

Haberin Devamı

Olay, 22 Ağustos’ta Roussiko adlı restoranda yaşandı. İddiaya göre dört kadın, Ilıcalı ve ailesine yer açmak isteyen mekânın sahibi tarafından masalarından kaldırıldı. Kendilerine “Kalkın, siz Çeşme’ye gidin” denildiğini söyleyen D.Y., duruma tepki gösterdiklerinde hakaret ve uygunsuz hareketlerle karşılaştıklarını öne sürdü.

