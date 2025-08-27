×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Yunanistan#Türk
Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 10:04

YUNANİSTAN’ın Sakız Adası’na giden dört Türk kadın, yemek yedikleri mekândan Acun Ilıcalı geleceği için kovulduklarını iddia etti.

Haberin Devamı

Olay, 22 Ağustos’ta Roussiko adlı restoranda yaşandı. İddiaya göre dört kadın, Ilıcalı ve ailesine yer açmak isteyen mekânın sahibi tarafından masalarından kaldırıldı. Kendilerine “Kalkın, siz Çeşme’ye gidin” denildiğini söyleyen D.Y., duruma tepki gösterdiklerinde hakaret ve uygunsuz hareketlerle karşılaştıklarını öne sürdü.

Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu


Acun Ilıcalı, T24’e yaptığı açıklamada yaşananları sonradan öğrendiğini söyledi: “Restorandan 12 kişilik masa istemiştim. Mekân sahibi beni tanıyınca yer ayarladı. Eğer masadan kaldırıldıklarını bilseydim buna asla izin vermez, hemen müdahale ederdim. Kadınları uzaktan gördüm ama detayları şimdi öğrendim.”

Haberin Devamı

Mekân sahibi Acun Ilıcalı için Türk turistleri kovdu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Yunanistan#Türk

BAKMADAN GEÇME!