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Mehtap Ar’ın adı kütüphanede

#Mehtap Ar#İstanbul Gebze#Müjde Ar
Mehtap Ar’ın adı kütüphanede

Geçen yıl hayata veda eden sanatçı Mehtap Ar için İstanbul Gebze’de kütüphane açıldı.

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Bilgi İlkokulu’ndaki Mehtap Ar Kütüphanesi’nin açılışında merhum sanatçının oğlu Söz Ar, Elif Aköz Ar, Ercan Karakaş, Bilgi İlkokulu Müdürü Dursun Doğan, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.

Söz Ar, annesinin anısını yaşatacaklarını söyledi: “Annem hayatının son 15 yılını çocuklara adadı. Onlarla tekrar buluşacağı fikriyle ‘Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ ile işbirliğine geçtik. Bundan böyle annem çocuklarla kütüphanelerde olacak. 10 kütüphane açacağız.”

Mehtap Ar’ın adı kütüphanede

Sanatçının kardeşi Müjde Ar ise şu açıklamayı yaptı: “Söz doğduğunda Mehtap, anneliğin ne kadar sorumluluk isteyen bir durum olduğunu gördü. Hiçbir karşılık beklemeden çocuk tiyatrosu ile Anadolu turnesine çıkarak oyunlar oynadı. Annem de (Aysel Gürel) çok kitap okuturdu. Yiyecek alacak paramız olmadığı zamanlarda bile mutlaka kitapla gelirdi. Mehtap Ar’ın ismi bundan böyle kütüphaneler vesilesiyle de yaşamaya devam edecek.”

Mehtap Ar'a vedaMüjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda olan Mehtap Ar 64 yaşında vefat etti. Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
daha fazla video içinMehtap Ar'a veda
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#Mehtap Ar#İstanbul Gebze#Müjde Ar

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