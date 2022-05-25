Mehtap Ar’ın adı kütüphanede

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Bilgi İlkokulu’ndaki Mehtap Ar Kütüphanesi’nin açılışında merhum sanatçının oğlu Söz Ar, Elif Aköz Ar, Ercan Karakaş, Bilgi İlkokulu Müdürü Dursun Doğan, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu.

Söz Ar, annesinin anısını yaşatacaklarını söyledi: “Annem hayatının son 15 yılını çocuklara adadı. Onlarla tekrar buluşacağı fikriyle ‘Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ ile işbirliğine geçtik. Bundan böyle annem çocuklarla kütüphanelerde olacak. 10 kütüphane açacağız.”

Sanatçının kardeşi Müjde Ar ise şu açıklamayı yaptı: “Söz doğduğunda Mehtap, anneliğin ne kadar sorumluluk isteyen bir durum olduğunu gördü. Hiçbir karşılık beklemeden çocuk tiyatrosu ile Anadolu turnesine çıkarak oyunlar oynadı. Annem de (Aysel Gürel) çok kitap okuturdu. Yiyecek alacak paramız olmadığı zamanlarda bile mutlaka kitapla gelirdi. Mehtap Ar’ın ismi bundan böyle kütüphaneler vesilesiyle de yaşamaya devam edecek.”