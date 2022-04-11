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Mehtap Ar anıldı!

#Mehtap Ar#Müjde Ar#Aysel Gürel
Mehtap Ar anıldı

Oyuncu Mehtap Ar ölümünün birinci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda mezarının başında anıldı.

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Anmaya oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Ercan Karakaş ve Ünal Uzun’un yanı sıra sevenleri katıldı

Kardeşinin hastalığı döneminde büyük fedakârlıklar yapan Müjde Ar’ın anma sırasında üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.

Mehtap Ar geçtiğimiz yıl akciğer kanserinden vefat etmiş ve annesi Aysel Gürel’in yanına defnedilmişti.

Mehtap Ar anıldı

MEHTAP AR KİMDİR?

11 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın’ın (Ebrem) kızıdır.

Müjde Ar üç yaşındayken Aysel Gürel’le baba Vedat Akın ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamileydi. Mehtap Ar, ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

1974’te “Ayrı Dünyalar” adlı Sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini henüz çok gençken 17 yaşında yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu var.

 

Mehtap Ar'a vedaMüjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda olan Mehtap Ar 64 yaşında vefat etti. Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
daha fazla video içinMehtap Ar'a veda
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#Mehtap Ar#Müjde Ar#Aysel Gürel

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