Mehtap Anıl kimdir? Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı. İşte, Mehtap Anıl hakkında merak edilenler...

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca’da dünyaya geldi. Mehtap Anıl altı aylıkken istanbul’a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu’nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü’ne girip, mezun oldu.

14 yaşından beri sinema oyunculuğu yapmaktadır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı.

Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında Tv de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karateriyle kült olmuştur.