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Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Mehmet Yağmur kimdir kaç yaşında vefat etti? Mehmet Yağmur'un oynadığı filmler

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Mehmet Yağmur kimdir kaç yaşında vefat etti? Mehmet Yağmur'un oynadığı filmler
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Mehmet Yağmur, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl Sinemanın Olmazsa Olmazları ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur, Katma Değer Şaban, Şark Bülbülü ve Kara Murat: Devler Savaşıyor yapımları ile tanınıyordu. Peki, Mehmet Yağmur kimdir ve hangi filmlerde rol aldı? İşte, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden o isim hakkında detaylı bilgiler

Mehmet Yağmur 1959 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken, Malatya’dan, İstanbul’a gitti. 10 yıl çeşitli mesleklerde çalışarak, 1970 yılında Yeşilçam’da film setlerinde ışıkçı olarak işe başladı. Kamera arkasında sevilen Yağmur, kamera karşısına geçti. 2000 yılına kadar 110 filmde ’Kötü adamı’ canlandıran Mehmet Yağmur, daha sonra sinemaya bir süre ara verdi.

Rol aldığı filmlerden bazıları şu şekilde;

Katma Değer Şaban1985
Saldırganlar1979
Şark Bülbülü1979
Aşkı Ben Mi Yarattım1979
İşte Meydan1979
Dost Bildiklerim1978
Kara Murat: Devler Savaşıyor1978
Gönül Ferman Dinlemez1977
Kaplan Pençesi1976
Yaman Delikanlı1976
Babanın Oğlu1975
Macera1975
Yaşamak Daha Zor1975
İstek1974
Macera Yolu1974
Gurbetçiler1973
Ve Onu Vurdular1973
Betmen Yarasa Adam1973
Serseri Kral1972
Yıldırım Ajan1972
Vahşi Aşk1972
Dudaktan Dudağa ölüm1972
Bilardo Kazım1971
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