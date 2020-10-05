Mehmet Yağmur kimdir kaç yaşında vefat etti? Mehmet Yağmur'un oynadığı filmler
Mehmet Yağmur, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl Sinemanın Olmazsa Olmazları ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur, Katma Değer Şaban, Şark Bülbülü ve Kara Murat: Devler Savaşıyor yapımları ile tanınıyordu. Peki, Mehmet Yağmur kimdir ve hangi filmlerde rol aldı? İşte, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden o isim hakkında detaylı bilgiler
Mehmet Yağmur 1959 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken, Malatya’dan, İstanbul’a gitti. 10 yıl çeşitli mesleklerde çalışarak, 1970 yılında Yeşilçam’da film setlerinde ışıkçı olarak işe başladı. Kamera arkasında sevilen Yağmur, kamera karşısına geçti. 2000 yılına kadar 110 filmde ’Kötü adamı’ canlandıran Mehmet Yağmur, daha sonra sinemaya bir süre ara verdi.
Rol aldığı filmlerden bazıları şu şekilde;
|Katma Değer Şaban
|1985
|Saldırganlar
|1979
|Şark Bülbülü
|1979
|Aşkı Ben Mi Yarattım
|1979
|İşte Meydan
|1979
|Dost Bildiklerim
|1978
|Kara Murat: Devler Savaşıyor
|1978
|Gönül Ferman Dinlemez
|1977
|Kaplan Pençesi
|1976
|Yaman Delikanlı
|1976
|Babanın Oğlu
|1975
|Macera
|1975
|Yaşamak Daha Zor
|1975
|İstek
|1974
|Macera Yolu
|1974
|Gurbetçiler
|1973
|Ve Onu Vurdular
|1973
|Betmen Yarasa Adam
|1973
|Serseri Kral
|1972
|Yıldırım Ajan
|1972
|Vahşi Aşk
|1972
|Dudaktan Dudağa ölüm
|1972
|Bilardo Kazım
|1971
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