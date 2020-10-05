Mehmet Yağmur kimdir kaç yaşında vefat etti? Mehmet Yağmur'un oynadığı filmler

Mehmet Yağmur 1959 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken, Malatya’dan, İstanbul’a gitti. 10 yıl çeşitli mesleklerde çalışarak, 1970 yılında Yeşilçam’da film setlerinde ışıkçı olarak işe başladı. Kamera arkasında sevilen Yağmur, kamera karşısına geçti. 2000 yılına kadar 110 filmde ’Kötü adamı’ canlandıran Mehmet Yağmur, daha sonra sinemaya bir süre ara verdi.

Rol aldığı filmlerden bazıları şu şekilde;