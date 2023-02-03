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Eşi teselli etti... Mehmet Günsür’ün anne acısı!

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#Mehmet Günsür#Sibel Günsür#Katerina Mongoi
Eşi teselli etti... Mehmet Günsür’ün anne acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:45

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, annesi Sibel Günsür’ü kaybetti.

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Uzun süredir kalp rahatsızlığı tedavisi gören ve kasım ayından bu yana hastanede yatan Sibel Günsür önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi teselli etti... Mehmet Günsür’ün anne acısı

Cenaze töreninin aile arasında olmasını istediği için kimseye haber vermediği öğrenilen oyuncuya, Selma Ergeç ve Canan Ergüder eşlik etti.

Eşi teselli etti... Mehmet Günsür’ün anne acısı

İtalyan eşi Katerina Mongoi ile sık sık sarılarak teselli arayan Mehmet Günsür, kendisini yalnız bırakmayan dostlarından eğitim kurumlarına bağış yapmalarını istedi.

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Eşi teselli etti... Mehmet Günsür’ün anne acısı

Sibel Günsür, 2018 yılında hayatını kaybeden eşi Teoman Günsür’ün yanında toprağa verildi.

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#Mehmet Günsür#Sibel Günsür#Katerina Mongoi

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