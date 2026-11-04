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Mehmet Günsür: Yorumlar umurumda değil!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Günsür#Katerina Mongio#Altın Portakal
Mehmet Günsür: Yorumlar umurumda değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 07:47

Mehmet Günsür, Kuruçeşme’de katıldığı bir etkinlikte 20 yıllık eşi Katerina Mongio hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu “Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir” dedi.

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İSTEYEN İSTEDİĞİNİ SÖYLESİN

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, Ramsey markasının Kuruçeşme’deki Pantheon’da düzenlenen özel davetine katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, İtalyan eşi Katerina Mongio hakkında sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlarla ilgili konuştu.

Mongio ile 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılan Mehmet Günsür, 20 yıllık eşinin görünümüyle ilgili yapılan olumsuz eleştiriler için “Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir” dedi.

Mehmet Günsür: Yorumlar umurumda değil

TUTKU VE EMEK İSTİYOR

Altın Portakal’da ‘en iyi erkek oyuncu ödülü’ne layık görülen Günsür, “Çok keyifli, bu işi ödül almak için yapmıyoruz ama sevmeden de yapılacak bir iş değil bu. Tutku ve emek istiyor. Bu şekilde de layık görülmek iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

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İtalya’da yaşayan oyuncu, Türkiye’yi özleyip özlemediği sorusuna ise “Ben şanslıyım, oradayken burayı özlüyorum. Buradayken de orayı özlüyorum. Ne mutlu gidip gelebiliyorum ama” yanıtını verdi.

Mehmet Günsür: Yorumlar umurumda değil

3 çocukları var

Mehmet Günsür, İtalya’da bir film setinde tanıştığı belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 2006 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin Maya, Ali ve Chloe adında üç çocukları var.

 

 

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#Mehmet Günsür#Katerina Mongio#Altın Portakal

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