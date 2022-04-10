Mehmet Günsür futbolcu olacak!

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22 yıldır İtalya’da yaşayan ve bugüne dek çok sayıda İtalyan yapımında yer alan Mehmet Günsür’den yeni proje haberi geldi. Ünlü oyuncu, “The Net” adlı yeni dizi için kamera karşısına geçti. Günsür, yeni dizisini sette çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyadaki takipçilerine de duyurdu.

ESKİ SANTRFOR

“The Net”in ilk bölümü, ekim ayında seyirciyle buluşacak. Mehmet Günsür dizide İtalya’da top koşturmuş Cengiz Kal isimli eski bir futbolcuyu canlandıracak. Taraftarın kalbinde taht kurmuş ve jübilesini 4-5 yıl önce Toscana takımında yapmış eski santrfor Cengiz Kal’ın lakabı da Cengiz Kaan.

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Atatürk dizisinde de oynayacak

2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenen ve bu evlilikten Ali, Maya, Cloe adlarında üç çocuğu olan Mehmet Günsür, Türkiye’ye dizi ya da film projesi olduğunda geliyor. Ünlü oyuncu, Lanistar Medya’nın Disney Plus için çekeceği Atatürk dizisinde de konuk oyuncu olarak yer alacak. Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağı dizinin çekimlerine yaz aylarına doğru başlanacak.