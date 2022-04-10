Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Mehmet Günsür futbolcu olacak!

#Mehmet Günsür#İtalya#The Net
Mehmet Günsür futbolcu olacak
Sinem Vural

Mehmet Günsür, İtalya’da yeni bir diziye başladı. Ünlü oyuncu, ekim ayında yayına girecek “The Net” adlı dizide futbolcu Cengiz Kal rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

22 yıldır İtalya’da yaşayan ve bugüne dek çok sayıda İtalyan yapımında yer alan Mehmet Günsür’den yeni proje haberi geldi. Ünlü oyuncu, “The Net” adlı yeni dizi için kamera karşısına geçti. Günsür, yeni dizisini sette çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyadaki takipçilerine de duyurdu.

ESKİ SANTRFOR

“The Net”in ilk bölümü, ekim ayında seyirciyle buluşacak. Mehmet Günsür dizide İtalya’da top koşturmuş Cengiz Kal isimli eski bir futbolcuyu canlandıracak. Taraftarın kalbinde taht kurmuş ve jübilesini 4-5 yıl önce Toscana takımında yapmış eski santrfor Cengiz Kal’ın lakabı da Cengiz Kaan.

Mehmet Günsür futbolcu olacak

Haberin Devamı

Atatürk dizisinde de oynayacak

2006 yılında İtalyan yönetmen Katerina Mongio ile evlenen ve bu evlilikten Ali, Maya, Cloe adlarında üç çocuğu olan Mehmet Günsür, Türkiye’ye dizi ya da film projesi olduğunda geliyor. Ünlü oyuncu, Lanistar Medya’nın Disney Plus için çekeceği Atatürk dizisinde de konuk oyuncu olarak yer alacak. Atatürk’ü Aras Bulut İynemli’nin canlandıracağı dizinin çekimlerine yaz aylarına doğru başlanacak.

Gözden Kaçmasın

Cüneyt Arkına kırgınım, güya beni çok severdiCüneyt Arkın'a kırgınım, güya beni çok severdi!
#HİKMET TAŞDEMİR#YEŞİLÇAM

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Günsür#İtalya#The Net

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar