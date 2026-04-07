Mehmet Günsür: Eşimle her gün yeniden evlenebilirim

ÜNLÜ oyuncu Mehmet Günsür, “İbrahim Selim ile Bu Gece” adlı YouTube programına konuk oldu. İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongio ile 20 senelik mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.

Eşini bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getiren Mehmet Günsür, “Eşimle evliliğimizde 20’nci senemize girdik. Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Her gün 10 kere yeniden onunla evlenebilirim” diye konuştu.

19, 16 ve 13 yaşlarında üç çocuğu olan Günsür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evliliğin en güzel tarafı gerçekten bir takım olabilmek. Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz. Bazen bir yere girerken kendimizi ‘Peaky Blinders’ dizisindeki gibi ağır çekimde yürüyormuşuz gibi hayal ediyorum.”

Eşiyle yaşanan anlaşmazlıklarda yabancı bir dil kullanmayı tercih ettiklerini belirten Günsür, bu yöntemin bir süre sonra işe yaramadığını ifade etti:

“İkimize de ait olmayan bir dilde, İngilizce tartışalım diyorduk. Ama çocuklar büyüyüp İngilizceyi anlamaya başlayınca bu yöntem işe yaramadı. Zaten artık hiç tartışmıyoruz; dolayısıyla tartışmanın dili de kalmadı.”



Kıskanç biri değilim



Mehmet Günsür programda kıskançlık konusuna da değindi:

“Ben hiç kıskanç biri değilim. Geçmişte bunun yüzünden bazı sorunlar yaşadım çünkü eski sevgililerim arasında çok kıskanç olanlar vardı ve ben onların bu problemlerini çekmek zorunda kaldım. Bana göre kıskançlık, ortada olmayan bir şey için geliştirilen bir duygu. Bu yüzden çoğu zaman gereksiz buluyorum.”

İTALYA’DA TRAFİKTE TÜRKÇE KÜFÜR EDİYORUM

Hayatını ailesiyle Roma’da sürdüren Mehmet Günsür, “İtalya’da ‘Tam Türk gibi davrandım’ dediğin bir an var mıydı” sorusuna “Tabii ki. Trafikte Türkçe küfür ediyorum. Çünkü orada Türkçe küfür etmeyi özlüyorsun” diye yanıt verdi.

8 Mayıs’ta 51 yaşına girecek oyuncu, genç görünmesinin sebebini şu sözlerle açıkladı:

“Genetik olarak şanslıyım. İşim olmasa aynaya bile bakmayacağım. Yüzüme peeling yapayım, krem süreyim gibi alışkanlıklarım yok ama rahat ve mutlu yaşamaya çalışıyorum. Gamsızlık seni genç tutuyor. Tabii ben gamsızım demiyorum. Belki bir tık bende de var ama çok gamsız olduğumu da düşünmüyorum.”