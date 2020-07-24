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Haber Giriş: 24.07.2020 - 09:16,Son Güncelleme:

Mehmet Germiyanlıgil kimdir?

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Mehmet Germiyanlıgil kimdir?
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Mehmet Germiyanlıgil, son günlerde magazin gündeminde adının sıkça yer alması dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer aldı. İş insanı olduğu bilinen Mehmet Germiyanlıgil, bir dönem Acun Ilıcalı ile evlilik yaşayan Şeyma Subaşı ile görüntülenmesinin ardından gündemde yer aldı. Peki, Mehmet Germiyanlıgil kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Mehmet Germiyanlıgil, Şeyma Subaşı ile adının anılması nedeniyle araştırılan isim olmaya başladı. Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.

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