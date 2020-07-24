Mehmet Germiyanlıgil kimdir?

Mehmet Germiyanlıgil, Şeyma Subaşı ile adının anılması nedeniyle araştırılan isim olmaya başladı. Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.