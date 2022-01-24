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Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında? Hadise ilişkisi ile konuşuluyor

#Mehmet Dinçerler#Mehmet Dinçerler Kimdir#Mehmet Dinçerler Nereli
Mehmet Dinçerler kimdir, nereli, kaç yaşında Hadise ilişkisi ile konuşuluyor

Mehmet Dinçerler, Hadise ile evlilik yoluna girmesi dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Bu vesile ile Mehmet Dinçerler kimdir, sorusu magazin takipçilerinin odaklandığı konulardan oldu. Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü iş insanı 1988 yılında dünyaya geldi.

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Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. 

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

 

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