Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler Hadise ile ilgili sessizliğini bozdu!

Aralarındaki aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Dinçerler ve Hadise ilişkisiyle ilgili ünlü şarkıcı ilk kez konuştu. Ünlü piyanist Evgeny Grinko’nun konserinde kameraların ilişkisi hakkındaki sorularına, “Her şey yolunda ve gayet iyi gidiyor” açıklamasında bulundu. Hayatı merak edilen Mehmet Dinçerler ile ilgili bilgiler haberimizde…

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gaziantepli Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

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