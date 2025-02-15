Mehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... 'Yakında el ele görürsünüz'

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SOSYAL MEDYADA İLAN ETMİŞTİ



Arzum Onan’la 27 yıllık evliliği 2023’te sona eren Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında Şahin’in fotoğraflarını kendi yazdığı şiir eşliğinde paylaşarak ilişkisini ilan etti. Önceki akşam iki farklı etkinliğe katılan Aslantuğ’a ilişkisiyle ilgili sorular yöneltildi.

Mehmet Aslantuğ zafer işareti yaparak poz verdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİNİ DÜŞÜNECEĞİM



Kafa Radyo’nun davetinde görüntülenen Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin’le ilgili soruları “Sonra” diyerek yanıtsız bırakırken, objektiflere zafer işareti yaptı.

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Daha sonra Boop Kuruçeşme’ye geçen ünlü oyuncu, “Sevgililer Günü hediyesi aldınız mı?” sorusu karşısında “Yarın düşüneyim bunu, bu soru güzel oldu” diyerek güldü.

“Canan Hanım’la sizi ne zaman yan yana, el ele göreceğiz?” sorusuna da “Yakında görürsünüz” yanıtını verdi.