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Mehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... 'Yakında el ele görürsünüz'

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#Mehmet Aslantuğ#Psikolog Canan Şahin#Arzum Onan
Mehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... Yakında el ele görürsünüz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 08:38

Psikolog Canan Şahin’le aşk yaşayan Mehmet Aslantuğ, muhabirlerin “Sizi ne zaman el ele göreceğiz?” sorusuna “Yakında görürsünüz” yanıtını verdi.

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SOSYAL MEDYADA İLAN ETMİŞTİ

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliği 2023’te sona eren Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında Şahin’in fotoğraflarını kendi yazdığı şiir eşliğinde paylaşarak ilişkisini ilan etti. Önceki akşam iki farklı etkinliğe katılan Aslantuğ’a ilişkisiyle ilgili sorular yöneltildi.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... Yakında el ele görürsünüz

Mehmet Aslantuğ zafer işareti yaparak poz verdi.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİNİ DÜŞÜNECEĞİM

Kafa Radyo’nun davetinde görüntülenen Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin’le ilgili soruları “Sonra” diyerek yanıtsız bırakırken, objektiflere zafer işareti yaptı.

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Daha sonra Boop Kuruçeşme’ye geçen ünlü oyuncu, “Sevgililer Günü hediyesi aldınız mı?” sorusu karşısında “Yarın düşüneyim bunu, bu soru güzel oldu” diyerek güldü.

“Canan Hanım’la sizi ne zaman yan yana, el ele göreceğiz?” sorusuna da “Yakında görürsünüz” yanıtını verdi. 

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#Mehmet Aslantuğ#Psikolog Canan Şahin#Arzum Onan

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