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Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti

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#Mehmet Aslantuğ#Canan Şahin#Canan Şahin Kimdir
Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 16:05

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini 2023 Mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı.

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Başarılı oyuncu Mehmet Aslantuğ, 29 Mayıs'ta Arzu Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi.

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti

Bir süredir uzman psikolog Canan Şahin’le aşk yaşayan 63 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisinin dans ederken ve meditasyon yaparken çekilen fotoğraflarının altına şu şiiri yazdı:

Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti

"Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz."

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Mehmet Aslantuğ yeni aşkını ilan etti

Gözden KaçmasınArzum Onan aşkı buldu Yeni sevgilisiyle ilk kez el eleArzum Onan aşkı buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez el ele!Haberi görüntüle

 

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#Mehmet Aslantuğ#Canan Şahin#Canan Şahin Kimdir

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