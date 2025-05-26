Mehmet Aslantuğ ve sevgilisi Canan Şahin, Kadıköy'de aşka geldi!

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27 YILLIK EVLİLİKTEN SONRA YENİ BİR İLİŞKİ



Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini 2023 yılında noktalayan Mehmet Aslantuğ, uzun süre gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Ünlü oyuncu son dönemde ise psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme geldi.

İLİŞKİ SORULARI YANITSIZ KALDI



Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin önceki akşam Kadıköy’de görüntülendi. Bir mekânda samimi görüntüler sergileyen sevgililere çıkışta ilişkileriyle ilgili sorular yöneltildi. Hayli keyifli görünen ikili, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

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Canan Şahin - Mehmet Aslantuğ