×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Mehmet Aslantuğ ve sevgilisi Canan Şahin, Kadıköy'de aşka geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Aslantuğ#Canan Şahin#Arzum Onan
Mehmet Aslantuğ ve sevgilisi Canan Şahin, Kadıköyde aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 07:00

Mehmet Aslantuğ, psikolog sevgilisi Canan Şahin’le önceki akşam Kadıköy’deydi. İkili, gittikleri mekânda objektiflere samimi görüntüler verdi.

Haberin Devamı

27 YILLIK EVLİLİKTEN SONRA YENİ BİR İLİŞKİ

Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini 2023 yılında noktalayan Mehmet Aslantuğ, uzun süre gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Ünlü oyuncu son dönemde ise psikolog Canan Şahin’le yeni bir aşka yelken açtığı haberleriyle gündeme geldi.

Mehmet Aslantuğ ve sevgilisi Canan Şahin, Kadıköyde aşka geldi

İLİŞKİ SORULARI YANITSIZ KALDI

Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin önceki akşam Kadıköy’de görüntülendi. Bir mekânda samimi görüntüler sergileyen sevgililere çıkışta ilişkileriyle ilgili sorular yöneltildi. Hayli keyifli görünen ikili, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

Mehmet Aslantuğ ve sevgilisi Canan Şahin, Kadıköyde aşka geldi

Canan Şahin - Mehmet Aslantuğ

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... Yakında el ele görürsünüzMehmet Aslantuğ yeni aşkını sosyal medyadan ilan etmişti... 'Yakında el ele görürsünüz'Haberi görüntüle

,

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Aslantuğ#Canan Şahin#Arzum Onan

BAKMADAN GEÇME!