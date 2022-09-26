Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Görüntüleri tepki çekmişti... Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı!

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Merve Boluğur
Görüntüleri tepki çekmişti... Mehmet Ali Erbilin günlük kazancı dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 09:57

Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ‘Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arası kazanıyor’ dedi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil tiktok hesabı açmış ve Erbil’in paylaşımları çok konuşulmuştu. Ece Ronay da mahkemelik olduğu Erbil’e ‘dilenci’ yorumunda bulunmuştu.

GÜNLÜK 100 BİN TL KAZANIYOR

Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancını açıkladı.

Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor

Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz.

Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var.

Görüntüleri tepki çekmişti... Mehmet Ali Erbilin günlük kazancı dudak uçuklattı

Haberin Devamı

Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar.

Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı.

Son dönemde Merve Boluğur girdi. 7/24 canlı yayın açıyor.

700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor. 350 TL’si size geliyor.

Gözden Kaçmasın

Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir aradaTürkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir arada!
#TÜRKAN ŞORAY#AHMET MEKİN
Anne-kız düeti... Sonunda bunu da yaptımAnne-kız düeti... 'Sonunda bunu da yaptım'
#ZUHAL OLCAY#CEREN OLCAY
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Ece Ronay#Merve Boluğur

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları