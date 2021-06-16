Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun kimdir?

Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir. Coşkun, aynı alanda doktorasına devam etmektedir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?