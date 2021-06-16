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Hayat
Haber Giriş: 16.06.2021 - 08:26 | Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun kimdir?

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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun kimdir?

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, son günlerde ortaya atılan iddialar dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. Bir dönem Mehmet Ali Erbil ile evli kalan Tuğba Coşkun bir dönem Fikret Orman ile de birliktelik yaşamıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir. Coşkun, aynı alanda doktorasına devam etmektedir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.

 

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