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Mehmet Ali Erbil'den nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an!

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#Mehmet Ali Erbil#Nergis Kumbasar#Muhsine Şehnaz Kamiloğlu
Mehmet Ali Erbilden nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 08:32

Nafaka açıklamasına eski eşi Nergis Kumbasar’dan “Ben istersem canı çok acır” yanıtını alan Mehmet Ali Erbil katıldığı televizyon programında yeni iddialarda bulundu. Dört kez nikâh masasına oturan ünlü şovmen “İki eşim boşandıktan sonra bana öyle kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe” dedi.

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Dört kez nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde “29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur” sözleriyle isyan etmişti.

Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sözlerine “Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Eğer gerçekten istesem, hakkım olanı mahkeme kararıyla alırım zaten. Mehmet Ali Bey’in canı çok acır, bunu biliyor” diyerek yanıt vermişti.

Mehmet Ali Erbilden nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an

Bu cevabın ardından Mehmet Ali Erbil “Söylemezsem Olmaz” programına konuk oldu. Ünlü şovmen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar benim bu nafakayı ödemem lazımdı, kızım da bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım’a ayrılırken 3 ev verdim. Sonrasında 2 araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir.”

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Mehmet Ali Erbilden nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an

HER BİRİ BENDEN DAHA ZENGİN ŞU ANDA

Mehmet Ali Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: “En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç iki eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe. Ama param olduğu sürece vereceğim. Allah’a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler.”

Erbil eşlerinden birinden ayrıldığı için pişman olduğunu da dile getirdi: “En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım.”

Erbil vasiyetinin sorulması üzerine “Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim.”

Mehmet Ali Erbilden nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an

Paramı ilk eşim kontrol eder

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Bankadaki parasının hesabını ilk eşi Muhsine Kamiloğlu’nun tuttuğunu belirten Mehmet Ali Erbil “Benim bankada ne kadarım var bilmiyorum. Tüm giderlerimi gelirlerimi ilk eşim kontrol eder. Gözümü açtığımda ilk onu tanıdım. Gönül bağım güçlüdür. Kendisi ikinci kez evlilik yaptı sonradan ayrıldı. Yarın beş parasız kalsam evini satar, bana destek olur” diye konuştu.

Mehmet Ali Erbilden nafaka sitemi: İki eşim ters kelepçe yaptı, her biri benden daha zengin şu an

Evlenmek istiyordum ama olmadı

Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan canlı yayına bağlandı. Ceylan, ünlü şovmenle arkadaşlıklarının sürdüğünü söyledi: “Sevgili değiliz, arkadaşlığımız devam ediyor. Evlenmeyi çok istiyordum ama olmadı, kader diyelim.”

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#Mehmet Ali Erbil#Nergis Kumbasar#Muhsine Şehnaz Kamiloğlu

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