Mehmet Ali Erbil'den genç eşine mini etek ve tayt yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Esra Ezmeci#Gülseren Erbil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 09:25

Mehmet Ali Erbil (68) ile eşi Gülseren Erbil (28), Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu.

Erbil, “Neden bu kadar çok kavga edip ayrılıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sevmeseydim evlenmezdim. Âşık olup evlendim. İlişkinin neşesi ve cilvesi bu.”

Gülseren Erbil de “Evliliğe ikna etmek zor oldu. Hırs yaptım ve sonunda başardım” dedi.

Gülseren Erbil artık kıskanç olmadığını da belirtti ve ekledi: “Mehmet Ali benim cep telefon şifremi bilmez. Ama kıskançlık yapıyor. Mini etek ve tayt giymemi istemez.”

Öte yandan ünlü şovmen, cimri olmadığını aksine tutumlu olduğunu söyledi.

