Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a 'saygınlığımı zedeledi' davası

Haberin Devamı

Ronay’ın kendisine ‘dilenci’ dediğini öne süren Erbil, saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Suç duyurusu dilekçesine göre Mehmet Ali Erbil, Tiktok’ta canlı yayın yaptığı sırada espri amaçlı takipçilerinden hediye istedi. Ronay da sosyal medya hesabında Erbil için ‘Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye’ şeklinde yorum yaptı.

HER ŞEY EKİM 2021'DE BAŞLADI

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ekim ayında klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, Ünlü komedyen ise " Bu kız beni reklam için kullanıyor. Ben kimseyi taciz etmedim. Z kuşağının tuzağına düştüm" demişti.

SAYGIMDAN SESSİZ KALMAYA ÇALIŞTIM

Sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile yazışmalarını yayınlayan Ece Ronay, böyle isyan etmişti:

Haberin Devamı

Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.

Haberin Devamı

BENİ REKLAM İÇİN KULLANDI

Ece Ronay'ın bu iddialarının ardından sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil suçlamalara böyle cevap vermişti:

"Kız bana video çekerek 'köpek' diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde, ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona 'kardeşim' diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. 'Senin yanında uyumak istiyorum' diye onu ben yazmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ece Ronay hukuk mücadelesini kazandı Haberi görüntüle

Z KUŞAĞININ TUZAĞINA DÜŞTÜM!



Erbil daha sonra sosyal medya hesabından bu açıklamayı yapmıştı:



