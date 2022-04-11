Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Mehmet Ali Erbil’den Çarkıfelek müjdesi

#Mehmet Ali Erbil#Çarkıfelek#Program
Mehmet Ali Erbil’den Çarkıfelek müjdesi

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil’den sevindirici haber geldi. Başarılı sunucu, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

Haberin Devamı

Yakalandığı hastalık sebebiyle uzun süre ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil’den sevindirici haber geldi. Başarılı sunucu, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara döneceğini müjdeledi.

Geçtiğimiz yıllarda yakalandığı sağlık sıkıntıları sebebiyle zorlu süreç geçiren ve ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından müjde verdi. Nasuh Özdemir İstanbuli’nin yayınladığı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, önümüzdeki aylarda Çarkıfelek programı için tekrardan ekrana döneceğini söyledi. Ağır bir hastalık geçirdiğini belirten Erbil, “Uzun bir tedavinin ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Süreçte her geçen gün daha iyi duruma geldik. Sevenlerimin de birçoğu bana dualar etti onların dualarıyla ve tedavilerle ayakta kaldık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım. Bildiğiniz gibi yıllardır sunduğumuz ve bizimle özdeşleşen bir programımız var. Çok yakın zamanda Çarkıfelek programı ile sevenlerimizin karşısında olacağız. Tabi birçok yeni proje üzerinde çalışmalarımız da devam ediyor. Sizin aracılığınız ile özellikle zor günlerimde beni yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyor ve hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Gözden Kaçmasın

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar yemekte buluştu: Ne varmış kıyafetlerindeMehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar yemekte buluştu: Ne varmış kıyafetlerindeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Ali Erbil#Çarkıfelek#Program

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar