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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi yapacak mı?

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Evlilik Sözleşmesi
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi yapacak mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 08:13

Mehmet Ali Erbil’le evlilik hazırlığı yapan Gülseren Ceylan, ünlü şovmenden ev istediği ve bu nedenle tartışıp ayrıldıkları iddiasına yanıt verdi: “Yalan! Onun olduğu her yer zaten benim evim. Evlilik sözleşmesi de istemiyor.”

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4 SAATLİK AYRILIK

İstinye Park’ta görüntülenen Gülseren Ceylan, ev istediği iddiasına yanıt verdi: “Yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, ekstra bir eve ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince; her çift gibi kavga ettik ama 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi, sonra barıştık.”

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi yapacak mı

YAŞ FARKI ÖNEMSİZ

26 yaşındaki Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’le aralarındaki 40 yaş fark hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara üzüldüğünü de söyledi: “Bizimki kısa vadeli bir ilişki değil. O bana ‘Takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki ‘x’ bir adam olsaydı 60 yaşında olduğunu hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor.”

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Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi yapacak mı

Kimseye akıl danışmıyor

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’in ailesinin ilişkilerini onayladığını söyledi: “Hiç kimseden kötü bir tepki yok, çünkü Mehmet Ali kendi hayatını yaşayan, kimseye akıl danışmayan bir insan. Yanındakiler de ona saygı duyuyor. Her şey yolunda ve mutluyuz.”

 

 

 

 

 

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Evlilik Sözleşmesi

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