Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evlilik sözleşmesi yapacak mı?

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4 SAATLİK AYRILIK

İstinye Park’ta görüntülenen Gülseren Ceylan, ev istediği iddiasına yanıt verdi: “Yalan! En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, ekstra bir eve ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince; her çift gibi kavga ettik ama 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi, sonra barıştık.”

YAŞ FARKI ÖNEMSİZ

26 yaşındaki Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’le aralarındaki 40 yaş fark hakkında sosyal medyada yapılan yorumlara üzüldüğünü de söyledi: “Bizimki kısa vadeli bir ilişki değil. O bana ‘Takılma’ diyor. Benim için yaş farkının hiç önemi yok. Ben onu 60 yaşında görmüyorum. Belki ‘x’ bir adam olsaydı 60 yaşında olduğunu hissederdim ama o bana bunu yaşatmıyor.”

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Kimseye akıl danışmıyor

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil’in ailesinin ilişkilerini onayladığını söyledi: “Hiç kimseden kötü bir tepki yok, çünkü Mehmet Ali kendi hayatını yaşayan, kimseye akıl danışmayan bir insan. Yanındakiler de ona saygı duyuyor. Her şey yolunda ve mutluyuz.”