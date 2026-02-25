×
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

Güncelleme Tarihi:

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:27

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği sona erdi. Çiftin, evlilik ve boşanma süreci hakkında konuşmaları halinde karşılıklı olarak ceza davası açılmasını öngören özel bir madde üzerinde uzlaştığı öğrenildi.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı.

Daha önce ayrılığın eşiğinden dönen ikili, bu kez resmen yollarını ayırdı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı


Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, anlaşmalı avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri son buldu.

CEZA DAVALI SÖZLEŞMELİ BOŞANMA

Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan ile karşılıklı anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde boşandı. İkilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa maddi tazminat değil ceza davası açabilecek ve ceza alacak.

Ünlü şovmenin menajeri, ‘Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.’ dedi. Sözleşmenin içeriği hakkında ise, ‘Konuşmama kararı var, birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil.’ 

Kendi aralarında mal mülk talebi olmazken Gülseren Ceylan evden taşındı ve araba kendisinde kaldı.

İKİMİZ DE FEVRİYİZ

Aralarında 42 yaş fark bulunan şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan geçen ağustos ayında evlenmiş, çift nikâh masasına oturdukları günden bu yana boşanma ve barışma haberleriyle gündeme gelmişti.

Gülseren Ceylan, tartışmaların ilişkilerinde normal hale geldiğini söylerken şu ifadeleri kullanmıştı:

“Evliliğin başı zor olur derler ya, biz de o yollardan geçtik işte. Şu an iyiyiz ama, her şey yolunda. Bu röportaj yayınlanana kadar belki yine tartışırız. Yine ayrılır, yine barışırız. İlişkimizin dinamiği bu. İkimiz de fevriyiz.”

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ

MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Kamiloğlu ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Sezin adında bir de kızları oldu. Ancak mutluluk uzun sürmedi ve çift boşandı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

Ayrılığa dayanamayan Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Kamiloğlu 1985 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu deneme de hüsranla sonuçlandı.

NERGİS KUMBASAR

Erbil, üçüncü evliliğini dönemin ünlü mankenlerinden Nergis Kumbasar ile yaptı. Ünlü şovmenin bu evlilikten de Yasmin adını verdiği bir kızı oldu. 7 yıl süren evlilik ani bir kararla bitti.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

SEDEF ALTUNTAŞ

Mehmet Ali Erbil'i dördüncü kez nikah masasına oturtan isim üniversite öğrencisi Sedef Altuntaş oldu.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

Erbil, yıllar önce katıldığı bir programda Sedef Altuntaş'a haksızlık ettiğini söyledi: "Erkek diye ilk beni gördü kız! Yine şöhrettim, ama o da iyi bir aileden geliyordu, ona haksızlık ettim, 1 buçuk yılda ayrıldık. Çünkü çok genç olduğu için birçok şeyi paylaşamadık! O yüzden ayrıldık, çok üzülürüm onun arkasından, gerçekten haksızlık ettiğimi düşünürüm, ama mümkün olmuyor bazı şeyler, elden gelmiyor..."

TUĞBA COŞKUN

Mehmet Ali Erbil'İn 5. kez nikah masasına oturduğu isim Tuğba Coşkun. Çiftin bu evliilkten Ali Sadi adında bir de oğulları oldu.

Ancak ihanet iddiaları evliliğin bitmesine neden oldu ve Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşlun ikilisi 2011 yılında boşandı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

Gülseren Ceylan

Mehmet Ali Erbil, bir süredir aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Erbil ve Ceylan ünlü şovmenin Yeniköy'deki evinde evlendi. Çift, hayatlarını birleştirmeden önce evlilik sözleşmesi yaptı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşandı

 

 

