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Günde 100 bin TL kazanıyordu... Mehmet Ali Erbil TikTok hesabını kapatıyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Ali Erbil#Asmalımescit#Tiktok
Günde 100 bin TL kazanıyordu... Mehmet Ali Erbil TikTok hesabını kapatıyor mu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 10:52

Mehmet Ali Erbil önceki gece Asmalımescit’teki bir mekândaydı. Ünlü şovmen çıkışta soruları yanıtladı.

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Kızı Yasmin’in TikTok’tan çıkmasını istediği haberleri hakkında konuşan Erbil, davalık olduğu TikTok fenomeni Ece Ronay’a da gönderme yaptı: “Yasmin, Ronaldo olayından sonra şakasına sitemde bulundu. Zaten 10 gündür TikTok paraları yatırmıyor. Neyse sorun yok benim için. TikTok’a bel bağlayanlar düşünsün.”  

Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattıMehmet Ali Erbil’in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ‘Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL arası kazanıyor’ dedi.
daha fazla video içinMehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı

GÜNLÜK 100 BİN TL KAZANIYOR

Mehmet Ali Erbil TikTok hesabı açmış ve Erbil’in paylaşımları çok konuşulmuştu. Ece Ronay da mahkemelik olduğu Erbil’e ‘dilenci’ yorumunda bulunmuştu.

Ece Ronay, katıldığı televizyon programında Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancını açıkladı.

Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor

Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz.

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Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var.

Günde 100 bin TL kazanıyordu... Mehmet Ali Erbil TikTok hesabını kapatıyor mu

Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar.

Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı.

Son dönemde Merve Boluğur girdi. 7/24 canlı yayın açıyor.

700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor. 350 TL’si size geliyor.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Asmalımescit#Tiktok

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