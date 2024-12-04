Mehmet Ali Erbil karakolda imza verdi

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Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine gitti. İmzasını atan Erbil dışarıda kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç’a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Mahkeme, Erbil’in her hafta imza vermesine hükmetmişti.