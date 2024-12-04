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Mehmet Ali Erbil karakolda imza verdi

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#Mehmet Ali Erbil#Yasa Dışı Bahis#Adli Kontrol
Mehmet Ali Erbil karakolda imza verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 07:53

YASA dışı bahis ve teşvik soruşturmasında 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil, hakkında uygulanan adli kontrol nedeniyle önceki gün karakola giderek imza verdi.

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Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine gitti. İmzasını atan Erbil dışarıda kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheliyle birlikte geçen günlerde gözaltına alınmıştı. Erbil ve Ortaç’a ev hapsi cezası verilmişti. Erbil hakkında verilen karar, avukatlarının başvurusuyla kaldırılmıştı. Mahkeme, Erbil’in her hafta imza vermesine hükmetmişti.

Mehmet Ali Erbil karakolda imza verdi

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#Mehmet Ali Erbil#Yasa Dışı Bahis#Adli Kontrol

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