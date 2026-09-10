Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi iddiasına açıklama

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Basın danışmanı açıklama yaptı

Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Mehmet Ali Erbil’in basın danışmanından açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten danışmanı, Erbil’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil”

Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Yeşim Erbil, abisinin kalp krizi geçirdiği iddialarına cevap verdi.

Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de bir video paylaştı. Yeşim Erbil, “Ben de ağabeyimle ilgili haberleri sosyal medyada gördüm. Böyle bir şey yok, yalan haber. Biz bir aileyiz, böyle büyük bir şey olsa hepimizin haberi olur” ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil yıllar sonra Hayatım Yalan oyunuyla, tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanıyor.

Mehmet Ali Erbil uzun yıllar sonra, bir kez daha tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Tiyatroya ilk kez 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynadığı İstanbul Efendisi oyunuyla başlayan Erbil, Küheylan adlı oyun ile tüm yurtta tanınmayı başarmıştı.