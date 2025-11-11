Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek'in durumunu açıkladı! 'Doktoru ilk beni aradı. Hastaneye ilk giden bendim'

Haberin Devamı

Kalbi 20 dakika duran Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor

15 Ekim’de rahatsızlanarak fenalaşan Fatih Ürek’in kalbi, hastaneye kaldırılmadan önce durmuştu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen 59 yaşındaki sanatçının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

20 dakika boyunca kalbi duran Ürek’in sağlık durumu merak konusu olurken, yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Fatih’in doktoru ilk beni aradı. Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler var.”

Gözlerini açtı, ancak durumu hâlâ kritik

Günlerdir yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz hafta kısa süreli bir gelişme yaşanmıştı. Ünlü şarkıcının gözlerini açıp kapadığı belirtilmiş, ancak bu hareketin nörolojik bir refleks olabileceği ifade edilmişti.

Ayrıca Ürek’in beyin sapında hasar oluştuğu öne sürülmüş, kalbi durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği için uyandırıldığında kalıcı bir hasar riski taşıdığı iddia edilmişti.

Avukatından resmî açıklama: “Sağlık mücadelesi devam ediyor”

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Fatih Ürek’in avukatı da bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmişti. Avukatın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır.”

Hayranları dua ediyor

Ünlü şarkıcının sevenleri, günlerdir sosyal medyada “Fatih Ürek için dua edin” paylaşımları yaparak destek mesajları gönderiyor. Doktorlarının gözetiminde tedavisi süren sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.