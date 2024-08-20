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Mehmet Ali Erbil: Ailesi Gülseren'e küstü

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Pınar Kerimoğlu
Mehmet Ali Erbil: Ailesi Gülserene küstü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:50

Gülseren Ceylan’la dini nikâh kıydırdıklarını açıklayan Mehmet Ali Erbil, genç kadının ailesiyle tanışmadığını söyledi: “Ailesi, benimle birlikte diye Gülseren’le görüşmüyor. Evlensek de barışmazlar.”

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NİKÂHI GÜLSEREN İSTEDİ BEN DE ‘TAMAM’ DEDİM

 Yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Dini nikâh kıydırdıklarını açıklayan ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim. Dini nikâh yaptık” dedi.

Erbil, Ceylan’ın ailesiyle tanışmadığını da söyledi: “Gülseren’in ailesiyle tanışmadım. Çünkü benimle birlikte diye Gülseren’le görüşmüyorlar. Biz evlensek bile barışmazlar. O yüzden tanışmaya da gerek kalmadı.”

Mehmet Ali Erbil: Ailesi Gülserene küstü


ÇOCUK İSTİYORUM SÖZLEŞME İMZALARIM

Gülseren Ceylan da Mehmet Ali Erbil’le evlenmek ve ondan çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı:

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“İlk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımıyım. Ben Mehmet Ali’yi bilerek ilişkiye başladım. Eski eşlerini, çocuklarını biliyorum. Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride Mehmet Ali’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım. Kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı. Düşünmeden imza atarım.”

Mehmet Ali Erbil: Ailesi Gülserene küstü

MASAJINI BEN YAPARIM

Mehmet Ali Erbil evde kendisine masaj yapan kadın çalışanın Gülseren Ceylan tarafından kovulduğunu söyledi. Ceylan da konuyla ilgili “Başkasının ona dokunmasına, masaj yapmasına sinir oluyorum. Evdeki masözlerin hepsini kovdurdum. Ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum” dedi.

 

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Pınar Kerimoğlu

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