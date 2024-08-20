Mehmet Ali Erbil: Ailesi Gülseren'e küstü

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NİKÂHI GÜLSEREN İSTEDİ BEN DE ‘TAMAM’ DEDİM



Yaklaşık 1 yıldır ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Dini nikâh kıydırdıklarını açıklayan ünlü şovmen, “Zaten evli gibiyiz. Her şey çok güzel gidiyor. Gülseren istedi nikâh olmasını, ben de tamam dedim. Dini nikâh yaptık” dedi.

Erbil, Ceylan’ın ailesiyle tanışmadığını da söyledi: “Gülseren’in ailesiyle tanışmadım. Çünkü benimle birlikte diye Gülseren’le görüşmüyorlar. Biz evlensek bile barışmazlar. O yüzden tanışmaya da gerek kalmadı.”

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Gülseren Ceylan da Mehmet Ali Erbil’le evlenmek ve ondan çocuk sahibi olmak istediğini açıkladı:

“İlk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu. Ben normalde gezen tozan bir insandım ama şu an ev hanımıyım. Ben Mehmet Ali’yi bilerek ilişkiye başladım. Eski eşlerini, çocuklarını biliyorum. Evlenmek istemezse de haklıdır ama ileride Mehmet Ali’den kesinlikle çocuk yapmak istiyorum. Evlenmek için evlilik sözleşmesi isterse bile imzalarım. Kaç yaşında adam, kim bilir eski ilişkilerinde neler yaşadı. Düşünmeden imza atarım.”

MASAJINI BEN YAPARIM

Mehmet Ali Erbil evde kendisine masaj yapan kadın çalışanın Gülseren Ceylan tarafından kovulduğunu söyledi. Ceylan da konuyla ilgili “Başkasının ona dokunmasına, masaj yapmasına sinir oluyorum. Evdeki masözlerin hepsini kovdurdum. Ben kendim ayaklarına masaj yapıyorum” dedi.