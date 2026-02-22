İpek Açar: Ömer'den sonra Alper'le aşkımız daha da büyüdü

Haberin Devamı

◊ 4 yıl sonra bir single ile karşımızdasınız. “Vurdum Kendimi Yalnıza” adlı şarkınızı yayınladınız. Nasıl gelişti süreç?

- Aslında bu şarkı çok uzun zamandır elimdeydi. TRT Müzik’te “İpek Yolu” programını çekerken sevgili Zeki Güner’le tanıştık. Hatta onunla da bir program çektik. Programdan sonra sohbet ederken, Zeki “Elimde çok güzel bir şarkı var” dedi ve şarkıyı bana gönderdi. Dinler dinlemez “Tam bana göre” dedim. Fakat o dönem biz bunu yapamadık. Bodrum’a taşındık, hamilelik dönemi oldu, Ömer doğdu derken aradan 4 sene geçti. Nihayet çıkardık şarkıyı. Söz ve müziği Zeki Güner’e ait, aranjesini sevgili eşim Alperciğim (Kömürcü) yaptı. Klibi Doğuş Subaşılar çekti, görüntü yönetmenimiz Furkan Şahin. Çok güzel yorumlar alıyorum. Pozitif bakış açıma biraz ters köşe bir şarkı oldu. O da herkesin çok hoşuna gitti. Müzik böyle bir şey işte. Üzgün olduğumuzda sarılıyoruz, neşeli olduğumuzda sarılıyoruz...

Haberin Devamı

◊ Şarkıyı 7 Şubat’ta, doğum gününüzde yayınladınız. Doğum gününe göre biraz karamsar kalmıyor mu?

- Kalıyor ama ben hayata bu gözle bakıyorum. Hayat tek bir çizgide akıp geçmiyor. Yokuşları var. Bazen çok hüzünleniyoruz, bazen çok mutlu oluyoruz. Ben de hayatın bu iki zıt yönünü bir arada yaşadım. Hem doğum günü sevincini, hem şarkının hüznünü. Bir yandan da doğum günüm için kızım Aslı Gönül İngiltere’den geldi, bana sürpriz yaptı. O da benim için müthiş bir mutluluk oldu. Aslı Gönül’le bunu kutlayabilmek de benim için çok özeldi. O şimdi İngiltere’de doktora yaptığı için çok sık gelemiyor. Aynı zamanda York Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. O yüzden az tatili var.



Mekân: The Galliard Metropol İstanbul

O GÜÇLÜ KADIN HEP İÇİMDEYDİ

◊ Klibinizi izledim. Tarzınız, duruşunuz çok başka. O şu anki ruh haliniz mi, klibe özel mi?

- Benim içimde aslında hep o güçlü kadın vardı. Geriye dönüp baktığımda “Ne kadar güçlüymüşüm meğer” diyorum. İşte bu klipte o güçlü kadını biraz daha öne çıkardık. İçimde o nahif, mutlu olan İpek de var; güçlü, zorluklara direnen İpek de... Onu biraz öne çıkarmış olduk. O güçlü kadın hepimizin içinde var. Onu hayatın içinde her gün yansıtamasak da o olmadan olmuyor.

Haberin Devamı

◊ Yeni yaştan bahsetmişken; hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Kendimi çok daha iyi tanıdığım bir dönemdeyim. Yaş insana böyle bir hediye veriyor. Bunun en çok anneliğimde farkına varıyorum. Mesela Aslı Gönül’le biz birlikte büyüdük. Şimdi daha sakin, olaylara farklı bakan, daha dingin, daha hayatın tadını çıkaran ve hayatın aslında ne kadar gelip geçici olduğunu hazmetmiş bir kadınım.

KAYAHAN’I KAYBETMEK ZORDU

◊ Şarkıda “Vurdum kendimi yalnıza” diyorsunuz ya, siz ne zaman kendinizi yalnızlığa vurmak istersiniz?

- Ben aslında yalnızlığı çok seven biri değilim biliyor musun? Sevdiklerim hep yanımda olsun isterim. Hatta sosyal medyada da sürekli paylaşıyorum. Şimdi böyle maaile yaşıyoruz; Ömer’in babaannesi, dedesi, benim annem. Bizim evde hep bir şenlik var. Şimdi sen sorana kadar hiç böyle bir şey düşünmemiştim ama böyle birden dank etti. Sanırım ben yalnızlığı sevmiyorum.

Haberin Devamı

◊ Hüzünlü zamanlarla veya zorluklarla nasıl başa çıkarsınız?

- Çok hüzünlü, çok zor zamanlar yaşadık. Aslı Gönül’le birlikte göğüs gerdik o zamanlara da. Mesela Kayahan’ı kaybetmek çok zordu. “Hayatım bitti, artık bundan sonra hayat boyu tek başına kalacağım. Tüm güzellikler orada vardı ve bitti” diyordum. Bu şekilde karamsarlığa kapıldığım çok zaman oldu. Aslında o zamanları atlatmak içimdeki güçlü kadını ortaya çıkardı. Çok zordu, kimsenin yaşamasını istemeyeceğim bir duygu. Ama şu anda pek çok kişiye ilham oluyorum, güç kuvvet veriyorum. Bana “İpek Hanım ne kadar güçlüsünüz, yeniden hayata tutundunuz. Yeniden bir aile kurdunuz. Hatta yeniden anne oldunuz” diyorlar. Çok dua edenimiz var. Hayat çok güzel sürprizler hazırlıyor. Çok şükür Alper’le tanıştık. Yeniden âşık oldum. Yeniden bir aile kurduk. Yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tamamen anneliğim de değişti.

Haberin Devamı

ÇOK ŞÜKÜR Kİ YENİDEN ÂŞIK OLDUM

◊ Aslı Gönül’de nasıl bir anneydiniz, Ömer’de nasıl bir annesiniz?

- Aslı Gönül’de çok daha telaşlı, çok daha meraklıydım. Ömer’de daha dingin, her şeyi sakin karşılayan, bilinçli bir anneyim. Korkmadan annelik yapıyorum. Çünkü sevgiden korku da çok fazla oluyor insanın içinde. Çok şükür ki ben yeniden aşkı, yeniden sevgiyi buldum, yeniden bir aile kurabildim.

◊ Rahmetli Kayahan’ın anısına konserler düzenliyorsunuz. Çalışmalarınız bir yandan devam ediyor...

- Kesinlikle öyle. Vefa da olması gereken bir şey. 22 yılımız geçti Kayahan’la birlikte. Pırlanta gibi bir evladımız var. Bana dünyanın en güzel hediyesini verdi de gitti bu dünyadan diyorum her zaman onu anarken. Ben son nefesime kadar hep anacağım onu. Son nefesime kadar şarkılarını söyleyeceğim. Yani bunları yapmazsam bir tuhaflık olurdu.

Haberin Devamı

◊ Bir süre önce Bodrum’a yerleştiniz. Orada hayat nasıl gidiyor?

- Bodrum’a taşınma sürecimiz çok ilginçti. Hepimizi kahreden 6 Şubat depremi olduğunda biz o bölgeye ilk giden sanatçılardandık. Nasıl bir felaket olduğunu çok yakından gördük. Alper’le hep aklımızda bir Bodrum’a taşınma, orada yaşama planı vardı ama erteliyorduk. Orada görüştüğümüz bir hanım beni çok etkiledi. “İpek Hanım, iki gece önce çocukları yaş günü partisine kim götürsün, yarın işe giderken ne giyelim derken birdenbire hayatımız alt üst oldu. Ne olduğunu şaşırdık. Nasıl bir şey yaşıyoruz biz?” dedi. Beni o kadar çok etkiledi ki, o uçakta Alper’e “Yapacaksak yapalım” dedim. Hiçbir şeyi ertelememek lazım. Bodrum’da istediğimiz noktada ev bulduk ve 15 gün içerisinde apar topar taşındık. Bodrum’un bize hediyesi de Ömer oldu.

◊ Kayınvalidenizle birlikte yemek videoları çekiyorsunuz. Onu yapmak nereden aklınıza geldi?

- Yemek yapmayı çok seviyordu. O bizim evdeki gerçek halimiz aslında... Hadi dedim bir gün çekeyim, herkesle de paylaşalım. O kadar çok beğenildi, o kadar çok izlendi ki... Biz de devamını çektik. Sosyal medyada herkesle aile gibi olduk. Influencer olmayı da sevdim açıkçası.

ÖMER’DEN SONRA ALPER’LE AŞKIMIZ DAHA DA BÜYÜDÜ

◊ Ömer’le beraber aşkınız ne yöne evrildi Alper Bey’le?

- Çocuk olunca aşk da büyüyor, sevgi de büyüyor. Alper zaten çok şefkatli bir insan. Ömer’le birlikte daha da şefkatli oldu. Bir kere çok iyi bir baba. Beni de çok kolluyor. Çok dile getirmesem de bazı sağlık sorunlarım oldu. Hamilelikten sonra çok ciddi sayılacak önemli bir ameliyat geçirdim. O süreçte de desteği çok büyüktü. Onun için aşkımız daha da büyüdü benim açımdan. Alper’e de sormak lazım.

◊ Sanki hiç sinirlenmiyormuşsunuz gibi geliyor...

- Sinirleniyorum. (Gülüyor)

◊ Ne sinirlendiriyor sizi?

- Aslında insan çok büyük bir acı yaşadığı ve ölümü böyle çok derinden hissettiği zaman çok değişiyor. Yani artık hayata farklı bakıyor. Çok büyük bir acı yaşayınca insan unutmamaya başlıyor ölümün varlığını. O yüzden ben kendime dert etmeyi sevmem. Ömer’in dünyaya gelişiyle birlikte de sinirlendiğim zaman ona bir dakika koymaya başladım. Böyle zor bir dünyada yaşayıp sinirlenmemek, üzülmemek, başkasının derdiyle dertlenmemek mümkün değil.

◊ Aşkta hangi yönünüz baskındır?

- Ben sevdim mi çok seviyorum. Çok vericiyimdir. Ve hani bazen insanlar aşkta sevdiğini söylemekten çekinirler ya, ben çok söylerim. Sevgimi hiç esirgemem.

ASLI GÖNÜL HALTER YAPIYOR EN SON 110 KİLO KALDIRDI

◊ Aslı Gönül ile Ömer’in ilişkisi nasıl?

- Ömer çok âşık ablasına. Şimdi herkes çok şaşıracak ama Aslı Gönül halter sporuyla ilgileniyor. Benim doğum günümde geldiğinde de sürekli Ömer’i havaya hoplattı, o kadar eğlendiler ki.

◊ Aslı Gönül gerçekten halter sporuyla mı ilgileniyor?

- Evet, powerlifting deniliyor, sporla uğraşanlar bilir. En son 110 kilo filan kaldırdı.

◊ Ne zamandan beri yapıyor?

- Yaklaşık 7 senedir herhalde. Haftada 3 gün mutlaka sporuna gider.

◊ Peki hayatına İngiltere’de mi devam etmeyi planlıyor?

- Şimdilik orada devam etmeyi planlıyor. Doktorasını bitirdikten sonra üniversitede kalabilme ihtimali var. Çok iyi bir öğrenciydi zaten. 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdi, master’lı olarak. Şimdi doktorasını yapıyor. Aynı zamanda Amerika’da Jefferson Üniversitesi’nde bir deney içinde. Şimdiye kadar çok genç olmasına rağmen pek çok makale yayınladı. Gurur duyuyorum

onunla.

KIZIMIN MÜTHİŞ BİR SESİ VAR

◊ Sanata hiç ilgisi olmadı mı?

- Çok yetenekli. Çok güzel şarkı söylüyor, gitar çalıyor, piyano çalıyor. Onlara da devam ediyor. Üniversitede bir müzik grupları vardı. Ama o bilim insanı olmayı tercih etti. Onun içinde de öyle bir aşk varmış. Çok iyi bir müzik dinleyicisi ve bence dünya çapında bir yeteneği var ama onu parlatmayı tercih etmedi. Müthiş bir sesi var.

◊ Bir düet yapsanız ne güzel olur...

- Ben çok isterim. Ama o böyle çok göz önünde olmayı seven biri değil. Hayatını daha kapalı yaşamayı seviyor. Ben de tercihlerine saygı gösteriyorum.

◊ Anne-kız olarak nasıl bir ilişkiniz var?

- Biz hem arkadaş gibiyiz, hem anne-kız gibi. Birlikte büyüdük, zor günler geçirdik. Zor günlerin üstesinden geldik. Mutlulukları paylaştık. Aslı Gönül zor bir ergenlik geçirdi. Çok zor şeyler yaşadı. Ama onunla o kadar gurur duyuyorum ki, hepsinin üstesinden gelip, hiçbir şeye bahane bulmayıp kendi hayatını çok güzel ve güçlü bir kadın olarak inşa etti.

YAŞ TERÖRÜNE BEN DE MARUZ KALDIM

◊ En son 2 yıl önce görüşmüştük. O zamandan bu yana cildiniz daha bir güzel parlıyor. Nedir bunun sırrı?

- İçerik benim için çok önemli. O yüzümüze sürüp içeriğine bakmadığımız kremler aslında bizi güzelleştirmek yerine sağlığımızı bozabiliyor. O yüzden kullandığım her şeyin içeriğini tek tek okuyorum. Şimdi sevenlerle de paylaşıyorum. Bir kere içeriği iyi olmayan hiçbir yiyecek, hiçbir krem, hiçbir makyaj malzemesi paylaşmıyorum. Kendim kullanmadığım, beğenmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum. Sağlıklı beslenmek de çok önemli. Çok hareketliyim. Ömer’in peşinden bütün gün koşarım. Her gün mutlaka yürüyüş yapıyoruz. Ama Aslı Gönül’ün yönlendirmesiyle ben de 50 yaşımdan sonra spora başlayacağım herhalde.

◊ Hiç 50 yaşında gibi göstermiyorsunuz...

- Gerçi o noktada da bazı durumlara maruz kaldım. Yaş konusunda kadınlara yapılan terör, Ömer’i dünyaya getirdiğimde bana da yapıldı. “48 yaşında anne oldu” diye eleştiriler aldım. Ama şimdi gururla söylüyorum. 50 yaşındayım ve çok mutluyum 50 yaşında olmaktan. Kendime daha iyi bakıyorum. Daha bilinçli oluyor insan. Sağlığın kıymetini daha iyi anlıyor.

◊ Yeni anneye de böyle terör yapılmaz aslında...

- Yaptılar valla. Her yerde “48 yaşında anne oldu” diye yazıldı. Ben çok yaşa bakan bir insan da hiç değilim, o enerjidir. Yaşın hiçbir önemi yok. Ama bana terör yapıldı.

ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM

◊ Estetik işlemlerle aranız nasıl?



- Sabah aç karnına limonlu suyumu içerim. Ekmek yemem, ceviz, yumurta yerim. Tabii ki bana da dışarıdan yapılan müdahaleler var. Botoksumu da, vitamin iğnelerimi de yaptırıyorum. O lazerli işlemlerden yaptırıyorum. Ne varsa deniyorum. İyi gelenleri çoğunlukla paylaşıyorum. Estetiğe asla karşı değilim. Çünkü insanın kendini iyi hissetmesi tüm hayatına yansıyor. Aynaya baktığında kendini iyi ve mutlu görmesi o gençlik sırrının yarısı. Ama estetik müdahale yaptırırsam eğer, çok değişmek istemem. Bazen estetik müdahalelerle insanlar kendi olmaktan çıkıyor, farklı bir hale geliyor. Ben onu sevmiyorum.

HAYALİM MÜZİKAL

Müzik kariyerinizde en büyük hayaliniz nedir?



- Bir müzikalde yer almayı çok isterim.