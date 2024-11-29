'Meğer her şey maddiyatmış' deyip boşanma davası açmıştı... Şaşırtan gelişme

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2020 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu. Çift evlilikleri süresince birçok kez boşanma haberleri ile gündeme geldi.

Her defasında haberleri yalanlayan çiftten Uğur Akkuş, 7 Kasım'da 4 yıllık eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.

Sosyal medya hesabında boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim." dedi.

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Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.

Ebru Şallı, aynı gün boşanma kararıyla ilgili sosyal medya hesabında "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafın da özelidir. Anlayışınızı rica ederim" mesajını paylaştı.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Uğur Akkuş'tan 22 gün sonra şaşırtan bir hamle geldi. Akkuş, Şallı'ya açtığı davayı geri çektiğini duyurdu:

"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Birlikte evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"