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Megastar’dan en zor veda

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Neşe Tevetoğlu#Cenaze
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:48

Tarkan’ın vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Megastar cenazede gözyaşlarına boğuldu.

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NEŞE Tevetoğlu (68) tedavi gördüğü hastanede önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Acı haberi turnede alan Tarkan, ilk uçakla İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu’nun cenaze namazı dün öğle vakti Maltepe Cumhuriyet Camisi’nde kılındı.

Megastar’dan en zor veda

Cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve özel güvenlik şirketinden 30’a yakın güvenlik görevlisi hazır bulundu.

Megastar’dan en zor veda

Ailesiyle birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul eden Tarkan, cenaze boyunca annesinin tabutunun yanından ayrılmadı. Güvenlik görevlileri, sanatçının etrafında adeta etten duvar ördü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

NEŞE Tevetoğlu, cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na götürülerek burada defnedildi. Tabutu taşırken gözyaşlarına hâkim olamayan Megastar, cenaze aracının içinde de ağladı.

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Megastar’dan en zor veda

Aile, merasim sonrası taziyeleri MAREV Ateşehir’de kabul etti. Tarkan’ı bu zor gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tarkan’la telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. 

Megastar’dan en zor veda

Sibel Can
Megastar’dan en zor veda

Behzat Gerçeker
Megastar’dan en zor veda

Mabel Matiz
Megastar’dan en zor veda

Cem Yılmaz
Megastar’dan en zor veda

Zerrin Özer

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#Tarkan#Neşe Tevetoğlu#Cenaze

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