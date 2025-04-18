Megastar’dan en zor veda

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NEŞE Tevetoğlu (68) tedavi gördüğü hastanede önceki gün kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Acı haberi turnede alan Tarkan, ilk uçakla İstanbul’a döndü. Neşe Tevetoğlu’nun cenaze namazı dün öğle vakti Maltepe Cumhuriyet Camisi’nde kılındı.

Cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve özel güvenlik şirketinden 30’a yakın güvenlik görevlisi hazır bulundu.

Ailesiyle birlikte cami avlusunda taziyeleri kabul eden Tarkan, cenaze boyunca annesinin tabutunun yanından ayrılmadı. Güvenlik görevlileri, sanatçının etrafında adeta etten duvar ördü.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



NEŞE Tevetoğlu, cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı’na götürülerek burada defnedildi. Tabutu taşırken gözyaşlarına hâkim olamayan Megastar, cenaze aracının içinde de ağladı.

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Aile, merasim sonrası taziyeleri MAREV Ateşehir’de kabul etti. Tarkan’ı bu zor gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tarkan’la telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.

Sibel CanBehzat GerçekerMabel MatizCem YılmazZerrin Özer