Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor

Haberin Devamı

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.



Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Haberin Devamı

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.