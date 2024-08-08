×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Samsun#Megastar
Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 13:16

 Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde sahneye çıkan Megastar Tarkan'ın, defalarca terini sildiği havluyu hayranlarına atması dikkat çekti.

Haberin Devamı

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı. Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor


“Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor"

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi. Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden Tarkan, bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

Haberin Devamı

Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor


Tarkan'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.

Megastar Tarkan havlusunu hayranlarına attı: Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarkan#Samsun#Megastar

BAKMADAN GEÇME!