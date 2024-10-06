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Mazhar Alanson: Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın! Biricik Suden 'den dostlarına uyarı

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#Mazhar Alanson#Eda Alanson#Biricik Suden
Mazhar Alanson: Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın Biricik Suden den dostlarına uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:26

Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'u kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Usta sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi: 'Canım kızım melek Eda Alanson melek oldu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın'

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 50 yaşındaki Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kızının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Mazhar Alonson sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın' diyen ünlü sanatçı, "Canım kızım melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii'nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Mazhar Alanson: Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın Biricik Suden den dostlarına uyarı

Eda AlansonMazhar Alanson’un başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı 'Kirpi' filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

BİRİCİK SUDEN'DEN TEPKİ

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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de bir paylaşım yapıp taziye için arayanlara uyarıda bulundu.

"Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür! Bir tek ricam olacak; Mazhar'ı arayıp, Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir. Bence gerçek de değildir. Ama hadi diyelim ki öyle, büsbütün üzmek olmamalı hedefiniz"

Mazhar Alanson: Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın Biricik Suden den dostlarına uyarı

 

 

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#Mazhar Alanson#Eda Alanson#Biricik Suden

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