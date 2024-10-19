Mavi Mağara'nın galasına ünlü akını

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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı Prime Video’da yayınlanan “Mavi Mağara” filminin galası önceki akşam Frankhan’da gerçekleşti. Davete birçok ünlü isim katıldı.

Bürsin, filmin senaryosunda da imzası olduğunu söyledi: “Bir aşk hikayesini konu edinmek ama bunu farklı bir yerden anlatmak istedik. Sonucunda oldukça gerçek ve samimi bir film olduğuna inanıyoruz” dedi.

Özkan ise “Mavi Mağara”nın ilk filmi olduğunu söyledi: “Benim için özel bir yere sahip. Bu filmde içten ve doğal bir dünya sunmaya çalıştık. Senaryoyu ilk okuduğumda çok ağladım. Bu güzel insanlarla da bu projede birlikte yer aldığımız için çok mutluyum. Umarım izleyen herkes de bizimle bu duyguları paylaşır.”

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Filmde Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel de rol alıyor.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Devrim Özkan’ı bu özel gecede Galatasaraylı sevgilisi Lucas Torreira yalnız bırakmadı. Özkan evlilik sorularına, “Çok mutluyuz. Eğer öyle bir şey olursa bilginiz kesin olur” cevabını verdi.

TARTIŞILMASI ÇOK İYİ

Ece Dizdar’in yönetmenliğini yaptığı “Mükemmel”, Antalya Film Festivali’nde “en iyi kısa film” ödülünü aldı. Oyuncu, “Çok beğenildi, tartışıldı. Tartışılması benim için çok iyi” dedi.

RÖPORTAJINI YARIDA KESTİRDİ

Kerem Bürsin’i anne ve babası Çiğdem-Pamir Bürsin kendisini yalnız bırakmadı. Çiğdem Bürsin, oğlunun özel hayatı hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Ben baskılamam onu.Zamanı gelince sevgilisi de olur. Hiç karışmam da. Ben daha fazla cevap vermeyeyim.”

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Tam bu esnada Kerem Bursin ise gülerek “Annecim sen gel” diyerek röportajı yarıda kesti.

SENARYODA ÇOK SEÇİCİYİM

Filmin oyuncularından Yüsra Geyik, “En çok senaryoya dikkat ederim. Senaryoyu beğenmediysen sonrasını konuşmak çok zor. Çok seçici davranıyorum” dedi.

SETLERİ BIRAKMADIM

Yasemin Özilhan, “Setleri özlediniz mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Özlüyorum, zaten setleri bıraktım demedim. Bana uyan senaryo gelirse neden olmasın? Ailem var, şartları uymalı.”