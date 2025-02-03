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Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul turunda

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#Mauro Icardi#China Suarez#Fernando Muslera
Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul turunda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 10:05

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi İstanbul’a döndü. Arjantinli sevgilisi China Suarez’le İstanbul’a gelen Icardi önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cipriani’de görüntülendi. Çifte Icardi’nin takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira da eşlik etti.

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Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, Arjantin’deki ameliyat sonrası sağlık kontrolleri ve bireysel çalışmalarına devam etmek için İstanbul’a geldi.

Wanda Nara ile olaylı boşanma süreciyle magazin gündeminden düşmeyen Icardi’ye yeni sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

İstanbul’a gelmeden önce Milano’da baş başa romantik tatil yapan sevgililer önceki akşam ise Nişantaşı’ndaki İtalyan restoranı Cipriani’de görüntülendi.

Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul turunda


Yaklaşık iki saat boyunca mekânda vakit geçiren çifte, daha sonra Icardi’nin takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira eşlik etti.

Mekânda koyu bir sohbete dalan grup, ilerleyen saatlerde dışarıda bekleyen gazetecilere yakalanmamak için arka kapıdan çıkmayı denedi. Ancak bu girişimleri başarısız oldu.

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Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez’le İstanbul turunda

Basın mensuplarının “İstanbul’a hoş geldiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorularını yanıtsız bırakan Icardi ve Suarez, hızla mekândan ayrıldı.

 

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#Mauro Icardi#China Suarez#Fernando Muslera

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