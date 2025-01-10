Mauro Icardi: L-Gante sen de aldatıldın

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GALATASARAY’ın yıldız ismi Mauro Icardi ve boşanma sürecinde olduğu Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Rap’çi L-Gante ile aşk yaşayan Nara, sosyal medyada çocukları için ilişkisini bitirdiğini duyurmuştu. Instagram’dan kaldırdığı Icardi’li fotoğrafları sayfasına geri yükleyen Wanda Nara’nın “Ailemizi özledim” diyerek yıldız futbolcuya barışma teklifinde bulunduğu iddia edildi. Ancak iddiaya göre Icardi bu teklifi kabul etmedi. Icardi, Wanda Nara ve L-Gante’nin ilişkisinin 3 yıl önce başladığını söyledi: “Kendisi hâlâ benimle evliyken o kişiyle 3 yıldır birlikte olduğunu canlı yayında doğruladı. Kızlarımıza ise onun sadece ‘bir arkadaş’ olduğunu söyledi.”



SENEGALLİ FUTBOLCUYLA DUBAİ’DE BULUŞTU



Ünlü futbolcu, L-Gante’ye seslenip onun da aldatıldığını iddia etti: “Kendisi de tıpkı benim gibi aldatıldı. Çünkü Ocak 2023’te kendisi Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai’de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25.01.23 tarihinde gerçekleşti. O gün oğlumuzun doğum günü kutlanıyordu ve kendisi kutlamaya ancak 23.30’da yani doğum gününün bitmesine 30 dakika kala geldi.” Mauro Icardi, Wanda Nara’nın şiddet iddialarına da yanıt verdi: “Bir cumartesi gecesi, dizimdeki sakatlığım için ameliyat olmaya saatler kala, Santa Bárbara’da, şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Baskın sonucu negatif çıktı. Silahım yoktu, kimseye zarar vermedim ve yalnız başıma uyuyordum.”

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ÇOCUKLARININ UTANÇ DUYMASI UMURUNDA DEĞİL

Kızlarına hiçbir zaman annelerini kötülemediğini belirten Icardi “Kızlarıma anneleri hakkında kötü konuşmam. Onlara, annelerinin ailesini 3 yıl boyunca sevgilisi olan bir kişi yüzünden ailemizi dağıttığını ve bu kişiyi sonunda ‘erkek arkadaşı’ olarak kabul ettiğini anlatmam. Ve bu yüzden kızlar Türkiye’de okula giderken 2 yıl boyunca Arjantin’e yerleştiğini anlatmam. Hatta sadece o kişinin hapiste olduğu 3 ay boyunca Arjantin’de olmadığını da anlatmam” diye konuştu. Nara’nın çocuklarını umursamadığını da dile getiren yıldız futbolcu “Beni alaya almak için çocuklarına verdiği zarar onun umurunda değil. Annelerinin, babalarının veya üvey babalarının cinselliklerinin internette viral olması ve çocukların arkadaşlarının karşısında utanç duyması onun umurunda değil. Onun kini ve savaşı, çocuklarının mutluluğundan daha önemli” dedi.

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Aşkını ilan etti

Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile fotoğraf paylaştı: “En iyi hikayeler, en beklemediği anda başlar. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim.”

İlişkim hakkında yalan söylüyor

Mauro Icardi, Wanda Nara’nın kızlarına kendisinin China Suarez ile olan ilişkisi hakkında yalanlar söylediğini belirtti: “20 gün boyunca kızlarını görmedikten sonra yaptığı ilk şey, onları manipüle etmek ve onlara yalanlar söylemek oldu. Kızları, benim yanımdaki kişinin ailemizi mahvettiğine inandırmaya çalışıyor. Ama kızlarına gerçeği söyleme cesareti yok. Aileyi bizzat kendisinin 3 yıl boyunca süren bir evlilik dışı ilişki yüzünden ayırdığını anlatamıyor. Kime yalan söylüyor? Kimi kandırmaya çalışıyor? Yeter artık, Allah aşkına!”