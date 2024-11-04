Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliğinde yeni kriz

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BARIŞ KISA SÜRDÜ

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almış, Arjantin’e giden Nara’nın rap’çi L-Gante ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Wanda Nara’nın iddiayı “O benim arkadaşım. Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz” diyerek yalanlamasının ardından Icardi’yle aralarında esen şiddetli rüzgârlar dindi. Çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla barıştıklarını duyurdu. Ancak bu barış uzun ömürlü olmadı.

RAP’ÇİYLE SARMAŞ DOLAŞ

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın ilişkisinde yeni bir kriz patlak verdi. Wanda Nara, Arjantin’de düzenlenen bir Cadılar Bayramı partisinde rap’çi L-Gante ile samimi şekilde görüntülendi. Sosyal medyada yayılan o görüntüler, Mauro Icardi’yi kızdırdı. Ünlü futbolcu tepkisini Instagram hesabında eşini takipten çıkarak gösterdi.

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