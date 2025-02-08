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'Mauro Icardi, China Suarez'i parayla tuttu' iddiasına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#China Suarez#Mauro Icardi#Wanda Nara
Mauro Icardi, China Suarezi parayla tuttu iddiasına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 10:31

Mauro Icardi’nin bir süredir aşk yaşadığı China Suarez’i boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’yı kıskandırmak için parayla tuttuğu ileri sürüldü. Suarez, iddiayla ilgili sessizliğini bozdu.

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Model, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İstanbul’a gelmişti. Icardi’nin Suarez’i Wanda Nara'yı kıskandırmak için parayla tuttuğu ileri sürüldü.

Mauro Icardi, China Suarezi parayla tuttu iddiasına yanıt

Bir süre önce İstanbul’a gelen Mauro Icardi ile China Suarez önceki gün özel uçakla Arjantin’e döndü.

China Suarez iddiayı ti’ye aldı. Arjantinli yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Icardi’ye “Maaşımı öde” diye seslendi. Futbolcu da kese kâğıdından para çıkarır gibi yaparak espriye dâhil oldu.

Mauro Icardi, China Suarezi parayla tuttu iddiasına yanıt

Mauro Icardi kese kâğıdından para çıkarır gibi poz verdi.

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#China Suarez#Mauro Icardi#Wanda Nara

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