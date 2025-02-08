'Mauro Icardi, China Suarez'i parayla tuttu' iddiasına yanıt

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Model, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İstanbul’a gelmişti. Icardi’nin Suarez’i Wanda Nara'yı kıskandırmak için parayla tuttuğu ileri sürüldü.

Bir süre önce İstanbul’a gelen Mauro Icardi ile China Suarez önceki gün özel uçakla Arjantin’e döndü.China Suarez iddiayı ti’ye aldı. Arjantinli yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Icardi’ye “Maaşımı öde” diye seslendi. Futbolcu da kese kâğıdından para çıkarır gibi yaparak espriye dâhil oldu.